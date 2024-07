Der 34-Jährige aus Ludwigshafen, der am Montag als vermisst gemeldet wurde, ist laut Polizei am Donnerstag wohlbehalten wieder aufgetaucht. Der Mann hatte am Samstag gegen 9.30 Uhr seine Wohnung im Stadtteil Oppau verlassen und war danach nicht mehr aufgetaucht. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass sich der 34-Jährige in einer hilflosen Lage befinden könnte.