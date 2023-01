Wegen einer Vermisstensuche waren seit den frühen Morgenstunden starke Einsatzkräfte der Polizei zu Wasser und zu Land in der Mannheimer Neckarstadt und angrenzenden Stadtteilen unterwegs. Auch Hunde und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Gesucht werde eine Frau, bei der ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden könne, so ein Polizeisprecher auf Anfrage. Die Vermisstensuche ist inzwischen beendet. Die vermisste Frau wurde von einem Anwohner in Mannheim-Herzogenried entdeckt. Die Seniorin werde derzeit vorsorglich durch den Rettungsdienst behandelt, so die Polizei.