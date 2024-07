Ein 34-Jähriger aus Ludwigshafen wird seit Montag vermisst, so die Polizei in einer Mitteilung. Demnach verließ der Mann am Samstag gegen 9.30 Uhr seine Wohnung im Stadtteil Oppau. Zuletzt wurde der Vermisste an dessen Wohnanschrift gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 34-Jährige in einer hilflosen Lage befinde, so die Polizei. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass die Beamten nun auf eine Öffentlichkeitsfahndung setzen.

Der 34-Jährigen wird als schlank beschrieben, er hat schwarze, kurze Haare, trug beim Verlassen seiner Wohnung ein weißes T-Shirt und eine schwarze Jogginghose von „Alpha Industries“. Der Mann soll zudem einen schwarzen Rucksack von Adidas oder Nike dabeihaben und schwarze Nike-Schuhe tragen. Die Polizei auf im Internet ein Foto des Vermissten veröffentlicht unter https://s.rlp.de/BkDrwSj.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621 9632773 an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden. Wer den Vermissten sieht, sollte sie im Blick halten und den Notruf 110 der Polizei verständigen.