Seit Mittwoch wird ein in Ludwigshafen wohnender 16-Jähriger vermisst, so die Polizei in einer Mitteilung. Demnach verließ der Heranwachsende gegen Nachmittag das Uniklinikum Mannheim. Er sollte bis 21 Uhr zu Hause in Ludwigshafen-Maudach sein, tauchte aber nicht auf. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden.

Der 16-Jährige wird als 1,75 Meter groß beschrieben, schlanke Statur, blonde kurze Haare, Tätowierung an Bauch und Armen, trägt einen sogenannten Rahmenbart. Bekleidet ist der Heranwachsende mit einem schwarzen Pullover und einer rot-weißen Jogginghose.

Die Polizei hat ein Foto des vermissten im Internet veröffentlicht.

Polizei sucht Zeugen

Wer Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0621 963-2122 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden. Wer den Vermissten sieht, könne sich auch direkt unter 110 melden.