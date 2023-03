Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Sonntag haben wir im Winterwunderland des Sportparks Süd Omed Khaled getroffen. Der 32-Jährige ist selbstständiger Übersetzer für Kurdisch und Arabisch und lebt seit 2013 in Ludwigshafen.

Ludwigshafen im Schnee: Nutzen Sie auch die Gelegenheit?

Ja, hier liegt leider wirklich selten Schnee. Wo ich herkomme, ist das deutlich mehr. Aber dafür wird es im Sommer