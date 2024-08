Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen und einem 39-Jährigen ist es am Dienstagnachmittag in der Rhein-Galerie im Stadtteil Mitte gekommen. Laut Polizeibericht wollte der 26-Jährige gegen 16.40 Uhr in dem Einkaufszentrum in einem Bekleidungsgeschäft T-Shirts erwerben. Weil die Verkäuferin eine Manipulation an den Etiketten vermutete, rief sie einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hinzu. Der Kunde weigerte sich jedoch, mit dem 39-Jährigen zu gehen, und wollte das Geschäft verlassen. Als ihn der Sicherheitsdienst-Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei gewaltsam festhielt, wehrte sich der Jüngere dagegen. Zwischen den beiden Männern kam es in der Folge zu einem handfesten Streit. Eine Überprüfung der Etiketten ergab, dass sie gar nicht manipuliert worden waren. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Männer wegen Körperverletzung.