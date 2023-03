Zwei unbekannte Männer haben am Mittwoch an der Tür einer 82-Jährigen in der Silgestraße (Maudach) geklingelt und ihr gegen 14 Uhr angeboten, den Hof zu reinigen. Wie die Polizei weiter mitteilt, nahm die Seniorin dieses Angebot dankend an. Bereits nach wenigen Minuten hätten die Männer erklärt, mit der Arbeit fertig zu sein. Nach erfolgter Bezahlung seien sie mit einem Transporter davongefahren. Erst später stellte die Seniorin den Beamten zufolge dann fest, dass der Hof gar nicht gereinigt worden ist. Beschrieben werden die Unbekannten wie folgt: Sie sollen 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein und mit akzentfreiem Deutsch gesprochen haben. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-2122 entgegen.