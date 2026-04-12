Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen einen in der Großen Gasse ( Oppau) abgestellten Roller gestohlen. Er war offenbar durch ein Lenkradschloss gesichert. Aktuell kommt es laut Polizei im Stadtgebiet vermehrt zu Einbrüchen in geparkte Fahrzeuge oder zum Diebstahl von Kleinkrafträdern. Eine bloße Sicherung mit einem Lenkerschloss reiche oftmals nicht, um sich vor Diebstählen zu schützen. Im konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise: Telefon 0621 963-24250.