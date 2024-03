Das ist eine sehr gute Nachricht: Das Pop-Out!-Festival des 3D-Films macht weiter. Im vergangenen Jahr ins Leben gerufen, findet es vom 15. bis 17. März seine Fortsetzung im Mannheimer Cinema Quadrat, diesmal mit Science Fiction: Weltraum-Abenteuer, tödliche Supercomputer und Aliens, die eine Kleinstadt als Experimentierfeld benutzen.

Plastische Filmbilder auf flacher Leinwand sind keine Erfindung jüngerer Jahre, bekommt man hier anschaulich vor Augen geführt. 3D-Filme sind keine Errungenschaft von James Cameron, der momentan an gleich drei neuen „Avatar“-Filmen arbeitet, sondern es gibt sie schon seit Jahrzehnten. Nur allzu selten kann man sie jedoch original und vollplastisch erleben. Mehr als ein langes Wochenende lang wird das Cinema Quadrat hier Abhilfe schaffen.

Denn das dreidimensionale Programm beginnt schon einige Tage vor dem Festival am 11. März. Mit einer Auswahl historischer Kurzfilme von den 1920er- bis in die 1950er-Jahre. Darunter Werbefilme, die in den 40ern zu den Aushängeschildern der damals neuen Polarisationstechnik wurden, einer Trailershow, Animationsfilme wie dem Casper-Abenteuer „Boo Moon“ (1954) oder Experimentelles des avantgardistischen Trickfilmers Norman McLaren.

Für die Pop-Out-Effekte, auf die der Name des eigentlichen Festivals verweist, sorgen jene Elemente, die aus der Leinwand hervortreten und sich im Kinosaal scheinbar direkt vor die Nasen der Zuschauer pflanzen oder gleich auf ihnen herumtanzen. Oftmals nur ein Gimmick, zu gleicher Zeit aber auch die einzigartige Methode des 3D-Films, die Grenze zwischen Leinwand und Zuschauerraum zu durchbrechen und das Publikum ins filmische Geschehen miteinzubeziehen.

Wenn Außerirdische die Kontrolle übernehmen

Beginnend mit Jack Arnolds Klassiker „Gefahr aus dem Weltall“ (1953) zeichnet das Festival nicht nur die Geschichte des Formats, sondern auch des nach wie vor äußerst populären Genres nach. Die Zeitreise führt zurück zu den Anfängen des leider bis heute lebendigen Atomzeitalters, das geprägt ist vom angespannten Klima des Kalten Krieges wie von Ängsten vor heimlicher Unterwanderung und feindlicher Übernahme. Dementsprechend geht es um Supercomputer-Sabotage, die Postapokalypse, Piraten und Ranger gegen böse Übermächte oder um außerirdische Besucher, die sich den Menschen bisweilen sehr feindlich und bisweilen freundlicher gesinnt zeigen. In „Gefahr aus dem Weltall“ entdeckt ein Hobbyastronom an der Einschlagstelle eines vermeintlichen Meteoriten ein Ufo. Im Ort glaubt ihm niemand, aber es verschwinden immer mehr Einwohner, die dann verändert, gefühlskalt und mechanisch, zurückkehren.

Aus dem gleichen Jahr stammt „Robot Monster“: frisch restaurierter Kult-Trash um das Robotermonster, das gekommen ist, die Menschheit zu vernichten – mit dem späteren „Jerry Cotton“ George Nader und einem Soundtrack des nachher vielfach ausgezeichneten Elmer Bernstein.

„Gog - Space Station U.S.A.“ (1954) führt in ein US-Geheimlabor und zu einem Supercomputer, der nicht nur alle technischen Geräte steuert, sondern auch Wissenschaftler tötet. In „The Bubble“ (1966), nicht zu verwechseln mit gleichnamigen jüngeren Filmen, müssen die Insassen eines Flugzeugs in einer Kleinstadt notlanden, deren Bewohner sich seltsam leer und wie betäubt verhalten. Als sie die Stadt verlassen wollen, erkennen sie, dass sie unter einer riesigen durchsichtigen Kuppel liegt, die wohl auf ein Experiment Außerirdischer zurückgeht.

Vom Anime zum Action-Film

Jüngeren Datums ist nicht nur der Weltraum-Western „Metalstorm: Die Vernichtung des Jared-Syn“ (1983), der sich mit Michael und Kelly Preston sichtlich an „Star Wars“ und „Mad Max“ orientiert, sondern gleich drei visuell deutlich überzeugendere Filme von 2013: das japanische Anime „Space Pirate Captain Harlock“, Guillermo del Toros Actionfilm „Pacific Rim“, der riesige Roboter gegen riesige Monster antreten lässt, und der spannende Weltall-Thriller „Gravity“ mit Sandra Bullock und George Clooney, der tatsächlich ganz und gar nur in 3D zu erfahren ist.

Alle Filme, bis auf ein weiteres Kurzfilmprogramm („Animationen in drei Dimensionen“), sind in Double Features zusammengefasst. Es sind aber auch Einzelkarten sowie Festival-Dauerkarten erhältlich.

Im Netz

Infos unter www.cinema-quadrat.de/filmreihen-specials/pop-out-festival-des-3d-films