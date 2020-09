Eine Polizeistreife ist am Dienstag gegen 18 Uhr nach Mundenheim gerufen worden. Zeugen hatten einen verletzten Mann gemeldet, der sich in der Hoheloogstraße zwischen einer Tankstelle und einem Supermarkt befand. Der 53-Jährige war betrunken und hatte mehrere Schürfwunden. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei ist noch unklar, was genau passiert ist. Sie hofft daher auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 0621/963-2122, um die Umstände, die zur Verletzung geführt haben, aufklären zu können.