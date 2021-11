Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ist es am Freitagabend in Rheingönheim gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 49-jähriger Autofahrer die Hauptstraße in Richtung des Wöllner-Kreisels befahren, als ihm ein 24-jähriger Fahrer, der von der B44 kam, von rechts die Vorfahrt nahm. Der Beifahrer des 49-jährigen Unfallbeteiligten wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden auf circa 10.500 Euro. Der 24-jährige Unfallverursacher muss sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.