Bei einem Verkehrsunfall im Mannheimer Stadtteil Rheinau hat es am Dienstagabend mehrere Verletzte gegeben. Wie die Polizei gegen 19.30 Uhr mitteilte, waren drei Fahrzeuge an dem Unfall in der Wachenburgstraße beteiligt. Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz an der Unfallstelle.