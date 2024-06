Bei einer Massenschlägerei im Bereich der Ludwigstraße in der Innenstadt gab es am Dienstag mehrere Verletzte, wie die Polizei auf Anfrage bestätigte. Sie wurde gegen 14.20 Uhr alarmiert. Weiteren Angaben zufolge waren fünf bis zehn Jugendliche in die Auseinandersetzung verwickelt, bei der Pfefferspray zum Einsatz kam. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Das Motiv für die Prügelei ist noch unklar.