Eine 56-Jährige ist in Friesenheim bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, kam es am Donnerstag an der Kreuzung Sternstraße/ Nietzschestraße zu einer Kollision zweier Autos, weil eine 41-Jährige die Vorfahrt der 56-Jährigen missachtete. Den Beamten zufolge entstand Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro.