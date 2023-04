Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Ludwigshafen bietet ein weiterer Anbieter E-Tretroller (Scooter) zum Verleih an. Das kalifornische Unternehmen Bird macht dem bisherigen Verleiher Tier Mobility Konkurrenz. Jeweils rund 100 E-Scooter werden in Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg in den Verleih gebracht. Die ersten Exemplare rollen seit einer Woche durch die Stadt.

Das US-Unternehmen Bird mit europäischem Sitz in Amsterdam geht in der Pfalz künftig auch in Kaiserslautern an den Start. „Wir glauben, dass es auch in mittelgroßen Städten das Kundenpotenzial