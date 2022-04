Julius Waldkirch ist 95 Jahre alt geworden. Der Ludwigshafener entstammt einer bekannten Pfälzer Verlegerfamilie. Von den Nazis wurden die Waldkirchs 1938 enteignet. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete Julius Waldkirch in Mannheim eine Druckerei mit Verlag. Der Betrieb expandierte und erprobte mit der BASF neue Drucktechniken. Waldkirch wurde Vorsitzender der Druckindustrie in Nordbaden. Später übernahmen Sohn und Schwiegersohn den Betrieb. Julius Waldkirch kaufte einen Stadtplanverlag und veröffentlichte Stadtpläne. Mit 70 Jahren zog er sich aus dem Berufsleben zurück und schreibt seitdem Bücher. Derzeit arbeitet der Oggersheimer an einer Chronik der Waldkirch-Familie, die bereits 1542 Druckerzeugnisse herausgab.