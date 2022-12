Ein Unbekannter ist laut Polizei in der Nacht auf Freitag mit einem Pkw gegen ein Verkehrszeichen in der Erzbergerstraße (Friesenheim), auf Höhe eines Zebrastreifens, gefahren und flüchtete anschließend. Am Unfallort wurden mehrere Pkw-Teile gefunden. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen silberfarbenen Golf Plus (Baujahr 2004). Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222. Bei jedem vierten Verkehrsunfall in der Stadt flüchtet der Verursacher. Zuletzt waren es um die 1700 Fälle.