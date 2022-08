In den Bussen und Bahnen ist das Tragen einer medizinischen oder einer FFP2-Maske weiter Pflicht. Darauf macht der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) aufmerksam. Viele Fahrgäste seien sich zuletzt unsicher gewesen, wie die aktuelle Regel ist. Die Vorschrift gelte bundesweit und damit auch im VRN. Grundlage sind die Länderverordnungen in Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg. Dabei sei stets auf die vollständige Bedeckung von Mund und Nase zu achten. Wer dies nicht tut, riskiere ein Bußgeld. „Bisher haben sich die Fahrgäste an das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gehalten, allerdings wird in vielen anderen Bereichen zwischenzeitlich darauf verzichtet. Wir verzeichnen immer mehr Nachfragen beziehungsweise erleben oftmals die Unsicherheit unserer Fahrgäste, ob dies noch notwendig ist. Deshalb möchten wir allein schon aus Eigenschutz die Fahrgäste bitten, die Maskenpflicht auch weiter zu beachten und damit die Ansteckungsgefahr für sich selbst und andere zu minimieren“, sagte VRN-Geschäftsführer Volkhard Malik. Die Maskenpflicht an Haltestellen ist dagegen entfallen. Kinder unter sechs Jahren müssen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Ausgenommen sind auch Personen, die diese aus gesundheitlichen Gründen nicht tragen können.