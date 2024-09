Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmittag auf der Feudenheimer Straße in Mannheim ereignet. Laut Polizei stieß ein 50-jähriger Autofahrer um 12 Uhr in Höhe der Haltestelle Pfeifferswörth mit einer parallel fahrenden Straßenbahn zusammen.

Der Autofahrer war stadtauswärts in Richtung Feudenheim unterwegs und wollte entgegen der Verkehrsregeln nach links auf die Gegenfahrbahn in Richtung Stadtmitte abbiegen. Dabei kollidierte er mit der Straßenbahn, die ebenfalls in Richtung Feudenheim fuhr.

Der 27-jährige Straßenbahnfahrer erlitt leichte Verletzungen an der Hand. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straßenbahn konnte ihre Fahrt fortsetzen. Die Höhe des Sachschadens ist nach Angaben der Polizei nicht bekannt.