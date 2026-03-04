Ein verletzter Autofahrer und rund 15.000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag im Stadtteil Oppau auf der Bürgermeister-Trupp-Straße (L523) ereignet hat. Wie die Polizei meldet, missachtete ein 22-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines 55-Jährigen Autofahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Der 22-Jährige verletzte sich dabei leicht. Beide Fahrzeuge mussten laut Bericht abgeschleppt werden.