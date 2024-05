Ein leicht verletzter Autofahrer und Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen an der Kreuzung der Mundenheimer Straße mit der Halbergstraße (Mitte) ereignet hat. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, kollidierte dort ein 36-jähriger Autofahrer gegen 9.30 Uhr mit einem Bus. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.