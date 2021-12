Nahezu zeitgleich und in unmittelbarer Nähe zueinander haben sich am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr zwei Verkehrsunfälle ereignet. Wie die Polizei mitteilt, musste die B9 zur Versorgung der Verletzten am Kreuz Rheingönheim zeitweise voll gesperrt werden. Ein Unfall ereignete sich, weil der Fahrer eines Pritschenwagens den Fahrstreifen wechselte und dabei ein von hinten herannahendes Auto übersah, das nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der Autofahrer sowie der Beifahrer des Pritschenwagens wurden beim Unfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 30.000 Euro. Beim zweiten Unfall wechselte ein Sattelzug den Fahrstreifen und übersah dabei ein neben ihm fahrendes Auto. Hier entstand geringer Sachschaden, der auf 200 Euro geschätzt wird.