Auch wenn er nur ein Verkehrsschild touchiert hatte, so war der Autofahrer, der am Dienstag in der Gartenstadt weiterfuhr, doch verpflichtet gewesen, die Kollision anzuzeigen. Die Tat wird nun als Unfallflucht gewertet. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Unbekannte gegen 8 Uhr dabei beobachtet worden, wie er in der Raschigstraße beim Abbiegen die Stange berührte. Dabei wurden sowohl das Schild als auch sein Fahrzeug beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Zwei Zeuginnen beobachteten, wie der Mann den Schaden begutachtete und dann weiterfuhr, ohne seiner Pflicht als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen mit der Aufschrift eines Pizzalieferservice handeln. Der etwa 30 Jahre alte Fahrer war 1,80 bis 1,85 Meter groß, trug ein graues Oberteil, Jeans und wenig Haar. Weitere Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Auch im Falle einer Unfallflucht an der Kreuzung Bruckner- und Lisztstraße (Süd) bittet die Polizeiinspektion um Hinweise. Eine bislang unbekannte Person touchierte mit ihrem Auto am Dienstag zwischen 14.30 und 18.20 Uhr einen auf der Sperrfläche befindlichen Mast mit zwei Verkehrsschildern. Der Mast wurde umgeknickt und ragte auf die Fahrbahn der Brucknerstraße. Der Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.