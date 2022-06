Am frühen Dienstagmorgen war ein Autofahrer mit seinem Mercedes in der Mundenheimer Wattstraße Richtung August-Heller-Straße unterwegs, als er laut Polizei aus bisher unbekannten Gründen mit einem Verkehrszeichen kollidierte, ins Schleudern kam und dann mehrere Leitpfosten beschädigte. Den Beamten zufolge flüchtete der Fahrer anschließend, der entstandene Schaden belaufe sich auf 1000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.