Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntag in Rheingönheim ein Verkehrsschild beschädigt und ist dann geflüchtet. Laut Polizei wurde zwischen 7 Uhr und 15.15 Uhr eine Verkehrsinsel auf der Hauptstraße in Richtung Hoher Weg überfahren. Ein Verkehrszeichen wurde dabei stark beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise unter Telefon 0621/963-2122.