Ein brennendes Verkehrsschild im Bereich der Berliner Straße (Mitte) ist der Polizei am Sonntag gegen 9.30 Uhr gemeldet worden. Das Schild stand auf einem Parkplatz unter der Hochstraße Süd. Vermutlich wurde es vorsätzlich in Brand gesetzt. Durch das Feuer sind die Standfüße des Schilds beschädigt worden. Der entstandene Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.