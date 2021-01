Dass die BASF künftig 1200 Lastwagen in der Nähe der Kläranlage abfertigen will, stößt bei der Verkehrsinitiative Ludwigshafen auf Kritik. Sie schreibt zur geplanten Investition des Unternehmens in ein neues Logistikzentrum im mittleren zweistelligen Millionenbereich: „Die geplante Verlagerung des gesamten Lkw-Werkverkehrs wäre eine gute Idee, wenn dafür nicht erneut mehr als 600 Bäume in einem Schutzgebiet gefällt werden müssten.“ Für die nördlichen Stadtteile (Oppau, Edigheim, Pfingstweide) bedeute dies, dass die künftige Lkw-Route durch Schutzgebiete wie „Hansenbuch“ führe. Damit drohe „eine unwiederbringliche Zerstörung letzter natürlicher Lebensräume für Mensch, Tier und die so lebenswichtigen Pflanzen, die unsere Luft filtern“. Die angebotenen Ausgleichsflächen könnten diesen „Raubbau“ nicht verhindern, denn der neue Baumbestand werde in frühestens 20 Jahren erst wieder eine vergleichbare Filterfunktion haben. „Bei einer zusätzlichen Bodenversiegelung von 30.000 Quadratmetern für Lkw-Parkplätze und neu zu bauender Straßen und Brücken ist dies eine den Klimawandel und seine Folgen massiv verschärfende und verschlimmernde Maßnahme“, beklagt die Initiative.