Am Sonntagmittag wird es zu Verkehrsbehinderungen im Ludwigshafener Stadtteil Ruchheim kommen. Grund dafür ist eine Demonstration gegen eine Veranstaltung der AfD im Ruchheimer Gemeinschaftshaus, die am selben Tag stattfindet und bei der auch die Bundespolitikerin Beatrix von Storch (AfD) anwesend sein wird. Der Veranstalter der Demonstration erwartet laut Stadtverwaltung etwa 300 Teilnehmer.

Der Demozug wird ab 13 Uhr vom Bahnhof Ruchheim über die Maxdorfer Straße und die Oggersheimer Straße in Richtung Schloss ziehen, so die Stadtverwaltung weiter. In dem Bereich sei deswegen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, der ÖPNV sei informiert und werde angehalten oder umgeleitet. Angemeldet sei die Demonstration bis 15.30 Uhr, die Polizei begleitet die Veranstaltung.

Es ist bereits das dritte Mal innerhalb des vergangenen halben Jahres, dass die AfD im Gemeinschaftshaus in Ruchheim eine Wahlkampfveranstaltung abhält. Bereits im September gab es deswegen eine Gegendemonstration. Diese war ohne Zwischenfälle verlaufen.