Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) Ludwigshafen-Vorderpfalz lädt zu einer rund 35 Kilometer langen Radtour ein. Diese findet am Sonntag, 29. September, um 14.30 Uhr statt. Startpunkt ist der Ernst-Bloch-Platz in Ludwigshafen.

Der VCD möchte mit dieser Tour im Rahmen des Stadtradelns auf die Bedeutung umweltfreundlicher Fortbewegung aufmerksam machen und den Gemeinschaftssinn fördern. Die Veranstaltung bietet eine Gelegenheit, die Natur zu genießen und gleichzeitig Gutes für die Umwelt zu tun.

Die Tour führt über den Stadtpark Mannheim zur Fähre Altrip. Weiter geht es am Rehbach entlang und durch den Maudacher Bruch. Zum Abschluss ist ein Besuch in der Pizzeria „La Torre Da Angelo“ auf dem Lutherplatz geplant. Die Strecke wird mit einer moderaten Geschwindigkeit bewältigt und ist besonders für Teilnehmer ohne E-Bike geeignet, so eine Mitteilung des VCD. E-Bikes seien jedoch nicht ausgeschlossen.

Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch erfolgt die Verpflegung auf eigene Kosten. Ein verkehrssicheres Fahrrad ist Voraussetzung und die Fahrt erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Anmeldung ist wünschenswert und kann per E-Mail an vcd-lu@online.de oder telefonisch unter 0163 2825763 erfolgen.