Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) fordert von der Stadt Verbesserungen für Radfahrer in Ludwigshafen. So müssten mehr Einbahnstraßen für Radler geöffnet und auch Radwege saniert werden. Die bisherigen Bemühungen der Verwaltung seien nicht ausreichend, wie die Ergebnisse eines Tests des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) zeigten.

Bei dem sogenannten Fahrradklima-Test belegte Ludwigshafen erneut die Schulnote 4 (mehr dazu lesen Sie hier). Für den VCD Ludwigshafen seien die Ergebnisse keine Überraschungen, denn sie spiegelten den Alltag und die Erfahrungen der Radfahrer in der Stadt wider, bilanziert VCD-Vorsitzender Helmut Buchholz. Seit Jahren sei die Öffnung von Einbahnstraßen genauso Thema wie die teilweise sehr schlechten Radwege, die zudem oft zugeparkt seien. Und immer wieder werde kritisiert, dass die Stadt Radwege zu selten auf parkende Autos kontrolliere, berichtet er.

Gerade der zuletzt genannte Sachverhalt wurde beim ADFC-Test mit der Note 5,3 sehr schlecht bewertet. Ebenfalls schlecht bewertet würden Ampelschaltungen für Radfahrer und Führung an Baustellen. „Insgesamt bleibt noch viel Luft nach oben“, meint VCD-Vorstand Dieter Netter. Vorsichtig optimistisch stimmten die gerade erst begonnene Öffnung weiterer Einbahnstraßen und der Ausbau des Mietfahrradsystems. „Die Stadt muss endlich die am stärksten benutzten Radwege in einen ordentlichen Zustand bringen, Fahrradstraßen ausweisen und vor allem Radwege auf Falschparker kontrollieren“, fordert er und hofft, dass auch die Ampeln für Radfahrer besser geschaltet werden können. Die Empfehlung des Mobilitätsstammtischs des VCD sei deswegen klar: Die Stadt müsse größere Anstrengungen unternehmen, um das Radfahren zu fördern und attraktiver zu machen.