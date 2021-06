Weil Fußgänger oft keine Lobby haben, möchte sich jetzt der Ludwigshafener Mobilitätsstammtisch des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) für sie einsetzen. Der Club hat eine ganze Liste an Forderungen an die Stadt.

Dass Zufußgehen oft nur als Letztes in den Blick genommen werde, sei „nicht gerechtfertigt und ein Fehler“, erklärt der VCD-Vorsitzende Helmut Buchholz. Schließlich habe der Fußverkehr in Ludwigshafen einen Anteil von etwa 25 Prozent an den allen Wegen. „Mit dem vorgelegten Katalog wollen wir Lobby für die Fußgänger sein und erreichen, dass wir uns schnell einem Anteil von 30 Prozent nähern“, sagt Dieter Netter, der den Mobilitätsstammtisch des Verkehrsclubs in Ludwigshafen moderiert.

In der Stadt sei in den vergangenen Jahren wenig für Fußgänger getan worden, beklagt der VCD, der deshalb 14 Forderungen „für bessere Fußwege in Ludwigshafen“ erstellt hat. Darin heißt es unter anderem: „Fußgänger sorgen für eine lebendige Stadt. Zufußgehen ermöglicht Begegnung und Kommunikation.“ Flächen für den Fußverkehr sollten daher eine hohe Aufenthaltsqualität erhalten. Damit noch mehr Menschen sich für diese besonders umweltfreundliche Art der Fortbewegung entscheiden, sollte Ludwigshafen so gestaltet werden, dass die meisten Wege kurzzuhalten sind, heißt es vom VCD. Ist eine Strecke länger als zwei Kilometer, nutze man eher andere Verkehrsmittel.

Besserer Ausbau

Auch für den Ausbau bestehender Gehwege und mehr Wohn- und Spielstraßen setzt sich der Verkehrsclub ein. Ebenso für Grün entlang der Wege, Sitzgelegenheiten und Spielstätten für Kinder. „Gehwege sind so anzulegen, dass dort zwei Rollstühle, Kinderwagen oder ähnliches bequem aneinander vorbeikommen“, heißt es weiter. Gemeinsame Geh- und Radwege oder für Radfahrer freigegebene Gehwege soll es nur in Ausnahmen geben. Zudem sollten Ampeln so geschaltet werden, dass sie im Normalfall Grün für Fußgänger anzeigen, heißt es im Papier des VCD, der sich den Einsatz für umweltfreundliche Mobilität auf die Fahne geschrieben hat. Immer wieder würden zudem Fußwege von Autos zugeparkt.

Keine Umwege

Auch für Menschen mit Behinderungen sollen Gehwege sicher sein, was laut VCD bedeutet: abgesenkte Bordsteine an Überquerungen und eine durchgängig freie Orientierungslinie, etwa mit Leitelementen oder tastbaren Bordsteinen. An Baustellen soll es für Fußgänger keine größeren Umwege geben. Wege müssten dort zudem „breit genug und gut ausgeschildert sein“. Gehwege sollten auch grundsätzlich gut beleuchtet sein, damit keine Angsträume entlang der Strecke entstehen.

Der Verkehrsclub hat angekündigt, diesen Forderungskatalog an die Stadt zu übergeben.