Der Vorstand des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) Ludwigshafen begrüßt, dass in der Stadt inzwischen mehrere Einbahnstraßen für Radfahrer geöffnet wurden. Sie können diese nun entgegen der Fahrtrichtung nutzen.

„Das erspart Radfahrern Umwege und schließt Lücken im Radwegenetz“, sagt der Vorsitzende Helmut Buchholz. Schon lange ist die Öffnung weiterer Einbahnstraßen für Radfahrer eine Hauptforderung des Ludwigshafener Mobilitätsstammtischs des Vereins. Schon im Dezember 2018 hatte laut Dieter Netter – Initiator des Stammtischs – die Verwaltung dem Stadtrat eine Liste von 63 Einbahnstraßen vorgelegt, die für Radler in Gegenrichtung geöffnet werden sollten.

Erst spät umgesetzt

Mit der Ausführung sei allerdings erst Ende 2020 in Edigheim begonnen worden. Auch in Oppau seien mittlerweile weitere Einbahnstraßen in der Gegenrichtung für Radler geöffnet. „Wir freuen uns, dass Alexander Thewalt damit seiner Ankündigung Taten folgen lässt, 2021 von der Liste 26 Einbahnstraßen ausschildern zu lassen“, loben die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Klaus Ulshöfer und Diethelm Messinger den Verkehrsdezernenten. Sie erwarten aber auch, dass im nächsten Jahr weitere Öffnungen folgen.

Für mehr Fahrradstraßen

Der VCD-Vorstand hofft daneben, dass auch die Ankündigung umgesetzt wird, in Ludwigshafen weitere Fahrradstraßen einzurichten, etwa in der Max- und Otto-Stabel-Straße. Eine Fahrradstraße dort würde sich nach dem Abriss der Hochstraße Süd nun noch leichter nach Ludwigshafen-Süd verlängern lassen, als man ursprünglich vorhergesehen hatte. Mit dem Abriss der Hochstraße Nord bestünde die Möglichkeit, die Fahrradstraße durch die Hartmannstraße im Hemshof bis zur BASF hin zu verlängern, heißt es vom VCD.

Der Verkehrsclub Deutschland arbeitet eigenen Angaben zufolge seit 1986 als unabhängiger Mobilitätsverband „für eine umweltverträgliche, sichere und gesunde Mobilität“. Der Kreisverband Ludwigshafen-Vorderpfalz wurde 1992 gegründet und umfasst den Rhein-Pfalz-Kreis und die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer. Seit 2015 gibt es in Ludwigshafen den Mobilitätsstammtisch.