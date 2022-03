Verkehrsteilnehmer in Ludwigshafen und Mannheim müssen sich am Samstag auf Verkehrsbeeinträchtigungen wegen einer Demonstration gegen den Ukraine-Krieg einstellen. Die Kundgebung beginnt in beiden Städten gegen 16.15 Uhr: in Ludwigshafen ist der Startpunkt der Berliner Platz, in Mannheim ist es der Alte Messplatz. Vom Berliner Platz laufen die Teilnehmer über die Konrad-Adenauer-Brücke zum Ehrenhof des Mannheimer Schlosses, wo dann bis etwa 19.30 Uhr eine Kundgebung stattfindet. In Mannheim verläuft ein Schweigemarsch über die Kurpfalzbrücke, den Kurpfalzkreisel und die Breite Straße bis zum Schloss, wo sich gegen 17 Uhr beide Demonstrationszüge treffen. Erwartet werden insgesamt rund 2500 TeilnehmerInnen. Die Stadt Mannheim sperrt die betroffenen Straßen. Mehrere Straßenbahnlinien werden umgeleitet. Zu der Demonstration ruft das Bündnis „Uffbasse“ auf.