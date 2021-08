Wegen Bauwerksprüfungen am Hemshoftunnel kommt es im dortigen Bereich der Rheinuferstraße am Montag, 23., und Dienstag, 24. August, zu Verkehrsbehinderungen. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstag angekündigt. Um die Bauwerksprüfungen durchzuführen, sei es notwendig, am Hemshoftunnel in beide Fahrtrichtungen jeweils nacheinander einzelne Fahrspuren zu sperren. Die Arbeiten erfolgen an den genannten Tagen in der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr. Im Zuge der Sperrungen werden auch Schadstellen am Tunnel beseitigt. Die Stadtverwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen und Einschränkungen.