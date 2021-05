Unter dem Motto „sicher.mobil.leben – Radfahrende im Blick“ ist am Mittwoch eine bundesweite Verkehrssicherheitsaktion gelaufen, an der sich auch das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligt hat. Bilanz: Bei 1215 Kontrollen wurden 327 Regelverstöße festgestellt. Schwerpunktmäßig wurden Radfahrer (1050), Pedelec- und S-Pedelec-Fahrer (115/25) kontrolliert und präventive Gespräche geführt. Von den 1165 Radlern trugen 624 einen Helm. In 179 Fällen wurde der technische Zustand wie eine fehlende Beleuchtung bemängelt. Ablenkung durch Handynutzung (21) oder die Missachtung der Vorfahrt oder von Rotlicht (4) wurden zudem registriert. Daneben wurden auch Auto- und Lkw-Fahrer (50) kontrolliert und auf Gefahrensituationen mit Fahrrädern hingewiesen. Von 17 Regelverstößen betrafen die meisten das Halte- und Parkverbot auf Radwegen (6).