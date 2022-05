Die Grünen im Ortsbeirat Ruchheim kritisieren die Stadtverwaltung, weil sie nicht reagiert. In der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats am 2. Mai hatten die Grünen erneut auf die prekäre Verkehrssituation in den Durchgangsstraßen hingewiesen und verkehrssichernde Maßnahmen beantragt. Besonders betroffen seien Eltern und Kinder auf ihren Wegen zu Kitas und Schulen. Täglich würden Autofahrer zu schnell und rücksichtlos fahren, Eltern und Kinder gefährden, Zebrastreifen missachten und Gehwege befahren. Trotz der Berichte über Beinahe-Unfälle seien substanzielle Änderungen wie Querungshilfen, Ampeln, Verkehrsspiegel oder wechselnde Kontrollen bisher abgelehnt worden. Neuralgische Punkte seien die Kreuzung Oggersheimer-/Maxdorfer Straße, die unsicheren Querungen Oggersheimer-/Rußiconstraße und der Bereich Theodor-Heuss-/Paul-Münch-Straße.

„Das ist inakzeptabel“

Grünen-Sprecherin Jutta Kreiselmaier-Schricker sagt: „Bemerkenswert ist, dass auf den Antrag der Grünen in der letzten Sitzung nicht einmal eine Antwort der Verwaltung vorlag.“ Offensichtlich habe auch eine zitierte Online-Petition mit über 260 Unterzeichnern, initiiert von Kita-Eltern, die Verwaltung nicht zu einem kurzfristigen Ortstermin bewegen können. „Das Bürger auf eine Reaktion der Verwaltung bis zur nächsten Sitzung im September warten sollen, Kitakinder und Schüler weiter Unfallgefahren ausgesetzt bleiben, ist inakzeptabel. Wir fordern Vorschläge zu verkehrssichernden Maßnahmen und einen Ortstermin noch vor den Sommerferien“, so Kreiselmaier-Schricker.