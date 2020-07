Um die Debatte zur Verkehrssicherheit in der Luitpoldstraße in Friesenheim zu entschärfen, schlägt Vize-Ortsvorsteher Christian Schreider (SPD) nach der Ferienzeit einen Ortstermin vor. Dabei könnten Politiker und Anwohner nach gemeinsamen und auch umsetzbaren Lösungen suchen. Einige Anwohner hatten sich zuletzt darüber beschwert, dass ein 500-Meter-Abschnitt der nur für Anlieger freien Straße im Berufsverkehr als Ausweichroute genutzt werde, um Staus in der vierspurigen und vielbefahrenen Sternstraße zu umgehen. Viele Autofahrer missachteten dabei das 30er-Tempolimit.