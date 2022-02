Autofahrer müssen sich auf Verkehrsbehinderungen in der Ludwigshafener City einstellen. Im Auftrag der TWL Netze GmbH werden ab Donnerstag, 10. Februar, Wartungsarbeiten an der Wasserversorgungsleitung in der Bahnhofstraße Ecke Berliner Straße durchgeführt. Aufgrund der Baumaßnahme kommt es vorübergehend zu Verkehrseinschränkungen, wie die Technischen Werke Ludwigshafen weiter mitteilen. Für die Bauarbeiten muss die Linksabbiegespur von der Bahnhofstraße kommend Ecke Berliner Straße für etwa drei Wochen voll gesperrt werden. Die Umleitung des Verkehrs über die Maxstraße wird ausgeschildert. Alle unmittelbar betroffenen Anwohner seien informiert worden, so die TWL.