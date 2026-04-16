Achtung, Auto- und Radfahrer: Am Dienstag, 21. April, werden von 9 bis 15 Uhr verschiedene Hohlkästen der Hochstraße Nord (B44) von innen geprüft, informiert die Ludwigshafener Stadtverwaltung. Da die Hohlkästen im Bereich der Lorient- und Sumgaitallee nur per Hubsteiger von unten erreicht werden können, kommt es unter der Nordtrasse zeitweise je Fahrspur nacheinander zu leichten Verkehrseinschränkungen. Während der Arbeiten werde jedoch für jede Fahrtrichtung eine Fahrspur zur Verfügung stehen.

Im Bereich der Arbeiten absteigen

Am Freitag, 24. April, werden mehrere Hohlkästen im Bereich des Fuß- und Radwegs zur Kurt-Schumacher-Brücke von oben bestiegen. Der Rad- und Fußgängerverkehr wird an den jeweiligen Einstiegen vorbeigeleitet. Radfahrer werden gebeten, im Bereich der Arbeiten abzusteigen. Die Einstiege werden durch den Wirtschaftsbetrieb (WBL) abgesichert und der Verkehr an den betreffenden Bereichen vorbeigeleitet. Durch die regelmäßigen Bauwerksprüfungen sollen potenzielle Schäden frühzeitig identifiziert und behoben werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Hochstraße Nord (B44) bis zur Eröffnung der Hochstraße Süd (B37) im Juli befahrbar bleibt.

Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer um besondere Achtsamkeit beim Passieren der jeweiligen Bereiche sowie um eine umsichtige Fahrweise und um Verständnis für etwaige Einschränkungen.

Welche Ludwigshafener Brücken in einem bedrohlichen Zustand sind, erfahren Sie hier.