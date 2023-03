Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Heute ist hier in Ludwigshafen doch verkaufsoffen, oder?“ – fragend sahen sich Peter und Alexandra Huber im fast menschenleeren Rathaus-Center um. Ja, die Geschäfte durften zum ersten Advent tatsächlich öffnen. Wirklich erkennbar war das aber weder im Rathaus noch in der Bismarck- oder Ludwigstraße, sondern lediglich in der Rhein-Galerie.

Wirklich zufrieden konnten nur das Centermanagement und wohl die meisten Geschäfte in Ludwigshafens jüngstem Einkaufscenter sein. „Es ist angenehm voll, aber nicht überfüllt“,