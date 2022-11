Die Resonanz auf den verkaufsoffenen Sonntag in Ludwigshafen sei gut gewesen, sagt Christoph Keimes, Geschäftsführer der Marketinggesellschaft Lukom und des Marketingvereins. Die Händler berichteten von guten Geschäften. Die Kunden hätten noch Rabatte vieler Ketten in der Aktionswoche „Black Week“ mitnehmen wollen und auch schon erste Weihnachtsgeschenke gekauft. Das gute Wetter habe dafür gesorgt, dass sich die Innenstadt ab Mittag gefüllt habe. Viele Einkäufer zog es zur Rhein-Galerie, wo bereits ab 13 Uhr Betrieb herrschte. Am Nachmittag sei auch in der Ludwigstraße eine höhere Frequenz zu beobachten gewesen. Marcus Keller-Leist, Junior-Chef beim Ludwigshafener Traditionsunternehmen Schuh-Keller, habe von mehr Kundenfrequenz als beim vergangenen verkaufsoffenen Sonntag gesprochen, berichtete Keimes. „Es war ein rundum gelungener Tag“, bilanzierte der Lukom-Chef am frühen Abend. Die Konkurrenz durch verkaufsoffene Sonntage in anderen Städten der Region habe keine größeren Auswirkungen gehabt.