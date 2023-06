In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte mehrere Verkaufsbuden auf dem Platz der Deutschen Einheit am Rheinufer aufgebrochen. Nach Polizeiangaben erbeuteten sie einen geringen Bargeldbetrag. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion, Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei. rlp.de.