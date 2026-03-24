Vier Wochen lang klärte BASF Wohnen + Bauen Fragen zum Wohnungsverkauf. Nun enden die Sprechstunden. Das Unternehmen hat bereits einen Zeitplan.

Nach vier Wochen hat die BASF Wohnen + Bauen am Dienstag seine offenen Mietersprechstunden beendet. Während dieser Zeit hatte das Unternehmen täglich Gespräche angeboten, um Fragen rund um den angekündigten Wohnungsverkauf zu klären. Insgesamt fanden 40 Sprechstunden statt, teilt Sprecherin Vera Barth mit. Im Durchschnitt seien rund zehn Mieter gekommen. „Zu Beginn lag die Nachfrage häufig bei über 25 Personen, gegen Ende, wie zu erwarten, vereinzelt auch bei weniger als fünf“, sagt Barth. Insgesamt führte das Unternehmen nach eigenen Angaben knapp 400 persönliche Gespräche.

Viele Mieter hätten das Angebot sehr geschätzt, sagt Barth. Ziel sei es gewesen, nach der Verkaufsankündigung ein deutliches Signal zu setzen, ansprechbar zu bleiben und Unsicherheiten abzubauen. In zahlreichen Terminen habe sich auch die Geschäftsleitung den Fragen gestellt.

Themen vor allem Kaufinteresse und Ablauf

Inhaltlich sei es in den Sprechstunden vor allem um Kaufinteresse und den Ablauf des Verkaufs gegangen, sagt Barth. Für rund 3300 Wohnungen, die als Gesamtpaket verkauft werden sollen, rechnet BASF Wohnen + Bauen damit, bis zum vierten Quartal einen neuen Eigentümer zu finden. Der Verkauf der rund 1100 bereits in Eigentumswohnungen umgewandelten Einheiten soll sich über drei bis vier Jahre erstrecken. Die Wohnungen werden dabei zunächst den aktuellen Mietern angeboten, die ausreichend Zeit für eine mögliche Kaufentscheidung erhalten sollen.

Regelmäßig nachgefragt wurde auch die Sozialcharta, sagt die Unternehmenssprecherin. „Insbesondere ältere Mieterinnen und Mieter über 70 Jahre zeigten sich häufig sehr erleichtert, wenn wir noch einmal verdeutlichen konnten, dass ihnen ein lebenslanges Wohnrecht zusteht.“