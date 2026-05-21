In der Ludwigshafener Politik herrscht große Sorge wegen des geplanten Verkaufs der BASF-Werkswohnungen. Mehrere Parteien haben einen Brandbrief an den Vorstand geschrieben.

CDU, SPD, FWG und FDP im Ludwigshafener Stadtrat appellieren in einem gemeinsamen Schreiben an die BASF-Spitze, beim Verkauf von 3300 Werkwohnungen soziale Verantwortung zu berücksichtigen. Von dem Verkauf seien schätzungsweise rund 10.000 Menschen in Ludwigshafen betroffen. Die BASF Wohnen + Bauen sei über viele Jahrzehnte ein sozial ausgerichtetes Wohnungsbauunternehmen mit einem gesellschaftlichen Auftrag gewesen. Der Verkauf eines so großen Immobilienpakets betreffe nicht nur die Mieter, sondern habe Auswirkungen auf die ganze Stadt.

„Insofern sehen wir mit großer Sorge, sollten bei der Auswahl des zukünftigen Erwerbers überwiegend wirtschaftliche Kriterien im Vordergrund stehen, die bisherigen sozialen Aspekte aus dem Fokus rücken. Vor diesem Hintergrund richten wir die klare Erwartung an Sie, im weiteren Verfahren das Bieterkonsortium unter Führung der GAG Ludwigshafen besonders zu berücksichtigen“, heißt es in dem Brief, der an den BASF-Vorstandsvorsitzenden Markus Kamieth, die Standortleiterin Katja Scharpwinkel und die restlichen Vorstandsmitglieder adressiert ist.

Unterstützung für OB

Mit dem Schreiben wollen die Kommunalpolitiker Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) unterstützen, der ebenfalls an die soziale Verantwortung des Chemiekonzerns appelliert und ein Kaufangebot eines kommunalen Konsortiums unter Führung der Wohnbaugesellschaft GAG angekündigt hatte. Das Angebot ist mittlerweile erfolgt. Die Idee dahinter: Die 3300 Werkswohnungen, die en bloc auf den Markt kommen, sollen gekauft werden. Ludwigshafen und Mannheim sowie Limburgerhof, Maxdorf und Frankenthal würden dann den Wohnungsbestand unter sich aufteilen. Wie viel Geld ein Käufer für die Werkswohnungen auf den Tisch blättern müsste, ist nicht bekannt. Hinter den Kulissen schätzen Politiker die Summe auf etwa eine halbe Milliarde Euro.

Für die vier Stadtratsfraktionen, die 37 von 60 Mandaten im Ludwigshafener Stadtrat haben, ist klar, dass ein Verkauf der Werkswohnungen an die GAG eine „gute Gewähr“ für Kontinuität bei der Nachfolge bieten würde. Die von der BASF angekündigte Sozialcharta – Regelungen, die aktuelle und ältere Mieter bei einem Eigentümerwechsel schützen sollen – sei wichtig und richtig. Aber es sei auch entscheidend, dass diese Charta „von einem Akteur umgesetzt wird, der diese Verantwortung nicht nur formal übernimmt, sondern sie auch aus innerer Überzeugung und mit lokaler Verankerung lebt“, heißt es in dem Brief an den BASF-Vorstand.

Auch die Zukunft der 90 Mitarbeiter der BASF-Tochter Wohnen + Wohnen müsse eine Rolle beim Verkauf spielen. Denn das Personal könne von den regionalen Akteuren übernommen werden. „Wir appellieren daher, dass diese Aspekte im weiteren Verfahren maßgeblich berücksichtigt werden und dass unser lokal verankertes Konsortium eine vorrangige Berücksichtigung erfährt“, schreiben die Fraktionsvorsitzenden Peter Uebel (CDU), Julia May (SPD), Rainer Metz (FWG) und Hans-Peter Eibes (FDP).

Bisher keine Antwort

Das Schreiben datiert auf den 20. April. Bisher haben die Ludwigshafener Politiker keine Antwort aus der Konzernzentrale bekommen. „Es hat sich niemand bei uns gemeldet. Ich weiß nicht, ob unser Brief etwas nützt, aber wir wollten die BASF noch einmal an ihre gesellschaftliche Verantwortung erinnern. Ludwigshafen und die BASF – das ist eine Schicksalsgemeinschaft. Beim Verkauf der Werkswohnungen sind Fingerspitzengefühl und Augenmaß gefragt“, sagt Peter Uebel, den zudem die jüngsten Ankündigungen des BASF-Vorstands über einen weiteren Personalabbau beunruhigen.