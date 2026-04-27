Die Stadt Ludwigshafen appelliert an die BASF-Spitze, beim geplanten Verkauf von 3300 Werkwohnungen soziale Verantwortung zu berücksichtigen und macht ein Kaufangebot.

Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) informierte am Montag den Stadtrat über den Stand des möglichen Verkaufs des Bestands der BASF Wohnen und Bauen. Demnach hat die Stadt ein Kaufangebot gemacht. Blettner stellte klar, dass es nicht nur um einen umfangreichen Immobilienbestand gehe, sondern um die soziale Stabilität ganzer Quartiere und um die Sicherheit vieler tausend Mieter und den Erhalt günstigen Wohnraums.

„Der angekündigte Verkauf dieser Wohnungen durch die BASF ist weit mehr als ein rein wirtschaftlicher Vorgang. Es geht um Verantwortung – für unsere Stadt, für gewachsene Nachbarschaften und für die Menschen, die dort ihr Zuhause gefunden haben. Ludwigshafen ist bereit, diese Verantwortung zu übernehmen“, sagte Blettner. „Wir erwarten daher, dass bei der anstehenden Entscheidung nicht ausschließlich wirtschaftliche Kriterien im Vordergrund stehen, sondern insbesondere auch die Sicherheit der Mieter sowie die Verantwortung gegenüber unserer Stadtgesellschaft berücksichtigt werden“, sagte Blettner. Der OB gab zu bedenken, dass eine Entscheidung zugunsten eines rein renditeorientierten Investors nicht nur die Stadt insgesamt, sondern auch Teile der eigenen BASF-Belegschaft unmittelbar betreffen würde.

Konsortium gibt Angebot ab

In einem Interview mit der RHEINPFALZ hatte OB Blettner Anfang April angekündigt, dass sich die Stadt über ein Konsortium an dem Bieterverfahren für die Werkswohnungen beteiligen werde. Ein Kaufangebot sei nun erfolgt, informierte Blettner am Montag den Stadtrat. Das Konsortium bestehe im Wesentlichen aus der kommunalen Wohnbaugesellschaft GAG und zwei kommunalen Kreditinstituten. Die Idee: Die Wohnungen, die en bloc auf den Markt kommen, sollen gekauft werden. Ludwigshafen und Mannheim sowie Limburgerhof, Maxdorf und Frankenthal würden dann den Wohnungsbestand unter sich aufteilen. Etwa zehn Prozent der Wohnungen liegen außerhalb von Ludwigshafen.

Die BASF hatte im Februar angekündigt, ihren Bestand an Werkswohnungen zu verkaufen und sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren zu wollen. Dabei handelt es sich nach Unternehmensangaben um 1100 einzelne Eigentumswohnungen sowie weitere 3300 Wohnungen, die als Gesamtpaket inklusive Gebäude veräußert werden sollen. Ziel ist es laut BASF, für den überwiegenden Teil der insgesamt 4400 Wohnungseinheiten bis Anfang 2027 „einen verantwortungsvollen Kaufinteressenten zu finden, dem an einer langfristigen, nachhaltigen Investition gelegen ist“. Eine Sozialcharta soll die Mieter der betroffenen Wohnungen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus absichern, so die BASF. Betroffen davon sind über 10.000 Menschen in Ludwigshafen und Umgebung.