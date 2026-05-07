Die BASF verkauft 3300 Wohnungen. Ludwigshafen hat mit der GAG ein Angebot gemacht. Ob das gegen Wohnungskonzerne reicht, ist offen. Ein Makler sichtet nun die Gebote.

Die BASF will 3300 Werkswohnungen in Ludwigshafen und Umgebung verkaufen. Die Stadt Ludwigshafen hat über die kommunale Wohnbaugesellschaft GAG dem Konzern ein Kaufangebot gemacht. „Wir erwarten, dass bei der anstehenden Entscheidung nicht ausschließlich wirtschaftliche Kriterien im Vordergrund stehen, sondern insbesondere auch die Sicherheit der Mieter sowie die Verantwortung gegenüber unserer Stadtgesellschaft berücksichtigt werden“, begründete Ludwigshafens Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) gegenüber dem Stadtrat den Vorstoß der Stadt.

Wie viel Geld ein Käufer für die Werkswohnungen auf den Tisch blättern müsste, ist nicht bekannt. Hinter den Kulissen schätzen Politiker die Summe auf etwa eine halbe Milliarde Euro. Die bis Jahresende mit 1,4 Milliarden Euro verschuldete Stadt Ludwigshafen kann den Kauf nicht stemmen. Deswegen hat OB Blettner die kommunale Wohnbaugesellschaft GAG ins Spiel gebracht, die gemeinsam mit zwei kommunalen Kreditinstituten ein Kaufangebot abgegeben hat.

Die Idee: Die Wohnungen, die en bloc auf den Markt kommen, sollen von diesem Konsortium gekauft werden. Ludwigshafen und Mannheim sowie Limburgerhof, Maxdorf und Frankenthal würden dann den Wohnungsbestand unter sich aufteilen. Etwa zehn Prozent der Wohnungen liegen außerhalb von Ludwigshafen.

Makler beauftragt

Die BASF bestätigt auf Anfrage, dass ein GAG-Angebot bei ihr eingegangen sei. Über die Höhe machen weder die Stadt noch der Chemiekonzern Angaben. Der OB, die Landesregierung und auch die Gewerkschaft IG BCE haben die BASF an die soziale Verantwortung beim Verkauf der Wohnungen erinnert. Spielt das bei der Entscheidung, wer den Zuschlag für ein Kaufangebot bekommt, eine Rolle oder geht es dabei um den größtmöglichen Erlös? „Wir haben einen umfangreichen Kriterienkatalog erarbeitet, anhand dessen wir die Kaufangebote gemeinsam mit dem beauftragten Makler JLL bewerten. Dieses Verfahren ist strukturiert und ausgewogen angelegt. Neben wirtschaftlichen Aspekten berücksichtigen wir auch qualitative Kriterien. Dazu zählt unter anderem die Fähigkeit und Bereitschaft eines Käufers, den Wohnungsbestand langfristig, verantwortungsvoll und im Sinne der Stadtentwicklung zu bewirtschaften“, teilt ein BASF-Sprecher auf Nachfrage mit.

Die Zentrale der BASF Wohnen und Bauen in der Brunckstraße. Foto: Steffen Gierescher

Nähere Details zu dem Kriterienkatalog will er nicht nennen. Auch die Frage, ob im Bieterverfahren um die Werkswohnungen das kommunale Kaufangebot überhaupt konkurrenzfähig zu Wohnungskonzernen auf dem freien Markt ist, lässt die BASF unbeantwortet. Aufgrund des laufenden Verkaufsprozesses werde man sich nicht dazu äußern. Laut dem BASF-Sprecher gibt es auf dem Immobilienmarkt „deutliches Interesse“ an den über 3000 Werkswohnungen. „Eine signifikante Zahl an Investoren hat das Portfolio geprüft. Wir haben Gebote sowohl von überregionalen als auch von regionalen Investoren bekommen“, teilt der Konzernsprecher weiter mit, der von „vielen belastbaren Angeboten“ spricht. Wie viele Bieter mittlerweile ein Angebot abgegeben haben, lässt er offen: „Wir äußern uns nicht zu der Anzahl oder der Höhe eingegangener Angebote.“

Verkauf bis 2027 angestrebt

Wie geht es jetzt weiter? Die BASF lässt die Kaufangebote von ihrem beauftragten Makler JLL – einem internationalen Immobilienberatungsunternehmen mit mehreren Standorten in Deutschland – bewerten. Auf dieser Grundlage soll dann entschieden werden, mit welchen potenziellen Käufern die BASF dann detaillierte Verkaufsgespräche aufnehmen wird. „Wir gehen davon aus, dass wir bis zum vierten Quartal 2026 einen Interessenten identifiziert haben, der unseren Anforderungen entspricht, und wir in der Folge eine Verkaufsentscheidung treffen werden“, so der BASF-Sprecher. Wird sich der Chemiekonzern mit dem Käufer einig, könnten die 3300 Wohnungen noch in diesem Jahr oder im ersten Quartal 2027 den Eigentümer wechseln.

Ob Ludwigshafen und die GAG dabei zum Zuge kommen, scheint derzeit noch völlig offen zu sein. Ebenso die Frage, ob es etwas bringt, die BASF an ihre soziale Verantwortung bei dem geplanten Verkauf zu erinnern.

Mieter unter Schock

Die BASF hatte im Februar angekündigt, ihren Bestand an Werkswohnungen zu verkaufen und sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren zu wollen. Dabei handelt es sich nach Unternehmensangaben um 1100 einzelne Eigentumswohnungen sowie weitere 3300 Wohnungen, die als Gesamtpaket inklusive Gebäude veräußert werden sollen. Die Ankündigung hat dem Konzern eine Menge Kritik eingebracht und viele Mieter der Werkswohnungen verunsichert. Viele aktive und ehemalige Aniliner haben das Gefühl, dass der Konzern sie nun hängenlässt. Betroffen sind mehr als 10.000 Menschen in Ludwigshafen und Umgebung. Eine Sozialcharta soll die Mieter der betroffenen Wohnungen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus absichern, versuchte die BASF die Gemüter zu beruhigen. Doch bei vielen Mietern gibt es einen Vertrauensverlust in den Konzern.

Im Ligustergang in der Gartenstadt : links GAG-Wohnungen, rechts Wohnungen der BASF Wohnen und Bauen. Foto: Eva Briechle

Die Pläne der BASF, ihr „Tafelsilber“ zu verkaufen, seien für viele Menschen in der Pfingstweide, wo es viele Werkswohnungen gibt, „ein Schock“, sagt beispielsweise Joachim Müller der Nachrichtenagentur epd. Der 66-jährige frühere BASF-Betriebsschlosser ist Vorsitzender des Quartiervereins „Pfingstweide miteinander“ und gehört auch den Seniorenräten der Stadt Ludwigshafen und der Gewerkschaft IG BCE an. „Es ist nicht nachzuvollziehen, ob ein paar Millionen Euro durch den Wohnungsverkauf die BASF in eine wesentlich bessere Lage bringen“, sagt er. Viele Bewohner hätten Angst vor steigenden Mieten und wünschten sich, dass die Stadt Ludwigshafen als Käufer der Betriebswohnungen einspringe. Ähnlich äußerten sich gegenüber der RHEINPFALZ auch Mieter in Friesenheim, als die Verkaufspläne bekannt wurden. „In China bauen sie ein Werk auf, und hier entlassen sie die Leute. Für die jungen Leute ist das schlimm“, schimpfte eine Seniorin, die in den Hohenzollern Höfen wohnt. Dass sich die BASF von so vielen Wohnungen trennen will, passt für sie ins Bild: „Sie wollen aus allem Geld machen. Immobilienbesitz ist außerdem mit viel Unannehmlichkeiten verbunden.“ Bei den Mietern sind in den kommenden Monaten gute Nerven gefragt, denn das „Monopoly“ um die Werkswohnungen wird noch eine Weile andauern.