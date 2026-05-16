Vereinfachte Verfahren bei der Vergabe von Fördermitteln an Städte und Gemeinden fordern der Ludwigshafener Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) sowie Bürgermeister und Kämmerer Andreas Schwarz (SPD). Beide zählen zu den Erstunterzeichnern eines Appells der Initiative „Re:form“, einem Zusammenschluss von Verwaltungspraktikern mit dem Ziel, Impulse für eine zukunftsfähige Verwaltung in Deutschland zu geben. Die Initiative fordert von Bund und Ländern unter anderem verständlichere Förderanträge, mehr zweckgebundene Zuweisungen und eine stärker digitalisierte Verwaltung der Mittel. Nach Einschätzung der Initiative führt die bisherige Praxis bei der Vergabe von Fördermitteln dazu, dass Gelder in den Kommunen nicht ankommen, wo sie benötigt werden. Blettner und Schwarz unterstreichen, dass die komplexen Förderanträge und die umfangreiche Dokumentationspflicht viel Personal der Kommunen beanspruche. Beide sprechen sich für mehr Eigenverantwortung der Kommunen in Förderprozessen aus.