Der Stadtrat hat am Montagabend Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) nicht dazu ermächtigt, weitere Sondierungsgespräche mit dem „Metropol“-Investor zu führen. Die Stadtspitze wollte über die Anmietung von Büroflächen für ein neues Rathaus in dem geplanten Hochhauskomplex auf dem Berliner Platz reden. Doch dies fand keine Mehrheit. Vorausgegangen war eine heftige dreistündige Debatte. Die CDU hatte erhebliche Zweifel am Vorschlag der OB geltend gemacht, unter anderem stehe noch nicht einmal der Raumbedarf für ein neues Rathaus fest. Unterstützung bekam die Union von den Kritikern des „Metropol“ im Rat, die an die problematische Geschichte des Bauprojekts erinnerten, das seit sechs Jahren nicht vorwärts gekommen sei. Nun soll bis Sommer nach Alternativen für einen Rathausstandort gesucht werden. Auch der „Metropol“-Investor, Timon Bau, konnte die Stadtratsmehrheit nicht umstimmen. Das Unternehmen will am 8. Mai mit dem Bau des zweiteiligen Gebäudekomplexes beginnen, das als Ankermieter bisher ein Hotel vorgesehen hatte.