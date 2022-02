Ein ursprünglich für 15. Februar am Landgericht Frankenthal anberaumter Gerichtstermin zwischen der Stadt Ludwigshafen und der Abrissfirma Moß ist laut einer Gerichtssprecherin „krankheitsbedingt“ abgesagt und verlegt worden. Das Unternehmen aus dem Emsland hatte die Pilzhochstraße (Südtrasse) 2020 in 106 Tagen zurückgebaut und fordert Nachzahlungen von sieben Millionen Euro – zuzüglich zu den vertraglich vereinbarten 5,1 Millionen Euro. Ein erster Gütetermin war gescheitert. Die Stadt will nur einen Bruchteil davon begleichen und reklamiert ihrerseits Schadensersatz in Höhe von rund 450.000 Euro. Ein Interview mit dem Anwalt der Firma lesen Sie hier.