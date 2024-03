Beim bundesweiten Wettbewerb „Verhalten im Brandfall – 120 Sekunden, um zu überleben!“, haben Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule Technik 2 den zweiten Platz erreicht. Die insgesamt 51 jungen Leute erstellten zusammen mit ihrem Fachlehrer Dietmar Lautenbach Skizzen, Zeichnungen und großformatige Bilder. So entstand ein Videoclip, der aus realen Filmszenen, Legevideos und Quizfragen besteht. Einen großen Schub erhielt das Projekt laut einer Pressemitteilung durch eine reale Bandschutzvorführung von Schulleiter Peter Szombach, der selbst ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig ist. So sei ein sehr anschauliches und auch unterhaltsames Kurzvideo zum Thema „richtiges Verhalten im Brandfall“ entstanden, das vor allem Kinder und Jugendliche ansprechen soll. Am Wettbewerb 2023/2024 beteiligten sich fast 700 Schülerinnen und Schüler mit insgesamt 24 Projekten, teilt der Verband der öffentlichen Versicherer als Preisstifter mit. Der zweite Platz für die drei Klassen der Ludwigshafener BBS Technik 2 ist mit insgesamt 2000 Euro dotiert, online abrufbar ist das preisgekrönte Video unter https://120sek.de/schuelerwettbewerb-2022-projektseite/?id=24.